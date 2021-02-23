رئيس حزب "الأمل الجديد" الإسرائيلي يعارض حل الدولتين لشعبين

شدد جدعون ساعر، رئيس حزب "الأمل الجديد" (تكفا هحاداشا) المنشق عن حزب الليكود، على أنه يعارض حل الدولتين لشعبين (فلسطين وإسرائيل)، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان".

إقرأ المزيد

وأشار ساعر إلى أن "الفلسطينيين كانوا قد رفضوا كل الاقتراحات من هذا النوع في الماضي"، لافتا إلى أن "ذلك يعود إلى رغبتهم في إبادة إسرائيل، بدلا من انهاء الصراع معها".

من جهته، قال رئيس حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد)، يائير لابيد، إنه "لا مشكلة لديه في تشكيل حكومة بدعم القائمة المشتركة"، إذ أن حزب "الليكود" كان قد أصدر بيانا أوضح فيه أن "كلا من ساعر ورئيس تحالف "يمينا" نفتالي بنيت، لا يمكنهما تشكيل حكومة بدون ان يرأسها لابيد".

في حين أن الوزير ميخائيل بيتون، من حزب "أزرق أبيض" (كاحول لافان)، كشف عن "حملة كثيفة" تدعو رئيس الحزب، وزير الدفاع، بيني غانتس، إلى الانسحاب من الساحة السياسية والمعركة الانتخابية، وذلك لتدني حظوظه في بلوغ مقاعد "الكنيست".

المصدر: "I24NEWS"