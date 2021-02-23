قائد إيراني: إسرائيل ستدفع الثمن غاليا على أي خطأ ترتكبه وتحريضها لواشنطن سيقتل الجنود الأمريكيين

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، أن " إسرائيل ستدفع الثمن غاليا على أي خطأ ترتكبه في حساباتها الاستراتيجية".

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وأشار غلام علي رشيد إلى أن "إسرائيل تعمل على تحريض الولايات المتحدة للحرب ضد إيران، مما سيؤدي إلى قتل الجنود الأمريكيين في المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد حذر دول الجوار من "الإفراط في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لأن النار ستكون في أي مكان يتواجد فيه الصهاينة".

وقال حسين سلامي: "نحذر الدول التي طبعت علاقاتها مع الصهاينة، من أن إسرائيل شجرة ملعونة لن تجلب لهم سوى انعدام الأمن والنار"، لافتا إلى أن "بعض الأنظمة الرجعية في المنطقة، حولت أرض الإسلام إلى مضافة للسياسات الصهيونية".

وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم في الخليج، عداء للعرب والمسلمين"، موضحا أن "طهران تحذر الدول المطبعة من الإفراط في علاقاتها مع إسرائيل، لأن هذا الزواج غير الميمون سيلقي بالطرفين في هاوية من نار".

المصدر:RT