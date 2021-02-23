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رئيس البرلمان الإيراني يتدخل بعد تهديد بمحاكمة روحاني

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رئيس البرلمان الإيراني يتدخل بعد تهديد بمحاكمة روحاني
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طلب رئيس البرلمان الإيراني من لجنتي الأمن القومي والسياسات الخارجية من جهة، والطاقة من جهة من أخرى، التواصل مع الحكومة لحل الخلاف حول تطبيق قانون رفع العقوبات.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إذ دعا برلمان وحكومة بلاده إلى "التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون"، قائلا إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".

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وكان البرلمان الإيراني صوت بالإجماع يوم الاثنين على رفض اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني "إذا لم يمزق الاتفاق" مع الوكالة الدولية.

جدير بالذكر أن 226 نائبا في البرلمان الإيراني، كانوا قد وقعوا الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل اعتبارا من 23 فبراير الجاري بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها، بما في ذلك بشأن عمل المفتشين الدوليين.

المصدر: RT

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