بريطانيا تحظر دخول "بوينغ 777" مجالها الجوي مؤقتا

حظرت بريطانيا بشكل مؤقت تحليق الطائرات من طراز بوينغ 777 في سمائها، وذلك بعد تعطل محرك إحدى الطائرات من هذا الطراز في أمريكا.

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وقال غرانت شابس، وزير النقل البريطاني، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الاثنين: "بعد ما حصل في نهاية هذا الأسبوع، سيتم حظر بوينغ 777 إس التي تعمل بمحركات سلسلة برات آند ويتني 4000-112 مؤقتا من دخول المجال الجوي للمملكة المتحدة".

وأكد الوزير أنه سيستمر في العمل عن كثب لرصد الوضع، وذلك بعد أن اضطرت طائرة "يونايتد إيرلاينز 777"، المتجهة إلى هاواي للهبوط الاضطراري، بعد اشتعال النار في أحد محركاتها.

وشوهد محرك الطائرة الأيمن غارقا في النيران، فيما تساقطت قطع حطام نحو الأرض في منطقة سكنية، بعد وقت قصير من إقلاعها يوم السبت الماضي.

ولم يصب بأذى أحد، لا الركاب البالغ عددهم 231 راكبا، ولا طاقم الطائرة البالغ عددهم 10، ولا من كانوا على الأرض.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية عن تعليق استخدام 128 طائرة أنتجتها من سلسلة "777" عبر العالم.

After issues this weekend, Boeing B777s with Pratt & Whitney 4000-112 series engines will be temporarily banned from entering the UK airspace. I will continue to work closely with the @UK_CAA to monitor the situation. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 22, 2021

المصدر: RT