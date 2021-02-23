فيسبوك يعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية بعد أزمة واتفاق مع الحكومة

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام القليلة المقبلة.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك إثر توصل "فيسبوك" لاتفاق مع الحكومة الأسترالية لتعديل قانون كان سيجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على الدفع لشركات الإعلام، مقابل المحتوى الإخباري.

وفي هذا الصدد، قال "فيسبوك": "نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية".

وأعلنت الحكومة الأسترالية، العام الماضي، أنها ستجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية الأمريكية "فيسبوك" و"غوغل"، على الدفع للمؤسسات الإعلامية في البلاد، مقابل محتواها، وهو خطوة غير مسبوقة في العالم تهدف إلى حماية الصحافة المستقلة.

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرغ، إنه أجرى "مناقشة بناءة" مع رئيس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، مشيرا إلى أن "المناقشات مع الشركة الأمريكية بشأن مشروع القانون ستستمر".

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين أستراليا و"فيسبوك" قد تفاقمت منذ أكثر من أسبوع، عندما مضت كانبيرا في سن القانون الذي استهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وشركة "غوغل" المملوكة لألفابت.

المصدر: "رويترز"