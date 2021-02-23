 
مباشر

فيسبوك يعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية بعد أزمة واتفاق مع الحكومة

أخبار العالم

فيسبوك يعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية بعد أزمة واتفاق مع الحكومة
Reuters Dado Ruvic
شعار شركة "فيسبوك" فوق لوحة مفاتيح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptx6

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام القليلة المقبلة.

إقرأ المزيد
استراليا توقف حملات الترويج للتطعيم ضد كورونا عبر
استراليا توقف حملات الترويج للتطعيم ضد كورونا عبر "فيسبوك"

وجاء ذلك إثر توصل "فيسبوك" لاتفاق مع الحكومة الأسترالية لتعديل قانون كان سيجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على الدفع لشركات الإعلام، مقابل المحتوى الإخباري.

وفي هذا الصدد، قال "فيسبوك": "نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية".

وأعلنت الحكومة الأسترالية، العام الماضي، أنها ستجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية الأمريكية "فيسبوك" و"غوغل"، على الدفع للمؤسسات الإعلامية في البلاد، مقابل محتواها، وهو خطوة غير مسبوقة في العالم تهدف إلى حماية الصحافة المستقلة.

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرغ، إنه أجرى "مناقشة بناءة" مع رئيس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، مشيرا إلى أن "المناقشات مع الشركة الأمريكية بشأن مشروع القانون ستستمر".

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين أستراليا و"فيسبوك" قد تفاقمت منذ أكثر من أسبوع، عندما مضت كانبيرا في سن القانون الذي استهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وشركة "غوغل" المملوكة لألفابت.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا