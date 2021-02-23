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السلطات الأمريكية تعتقل زوجة "إل تشابو" زعيم عصابة "سينالوا" السابق

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السلطات الأمريكية تعتقل زوجة
Reuters BRENDAN MCDERMID
السلطات الأمريكية تعتقل زوجة "إل تشابو" زعيم عصابة "سينالوا" السابق
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن السلطات ألقت القبض على زوجة زعيم المخدرات المكسيكي، الشهير باسم "إل تشابو" الزعيم السابق لعصابة "سينالوا".

وقالت الوزارة في بيان إن " زوجة خواكين إل تشابو غوزمان، زعيم منظمة "سينالوا" المكسيكية للاتجار بالمخدرات، اعتقلت اليوم في فيرجينيا بتهم ذات صلة بمزاعم تورطها بشبكة دولية للاتجار بالمخدرات".

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وتحمل، إيما كورونيل آيسبورو، 31 عاما، الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، واعتقلت في مطار دولاس الدولي، ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء. 

واستدلت الوزارة في البيان بوثائق المحكمة، بتوجيه اتهامات لآيسبورو "بالتآمر لتوزيع الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريغوانا لتصديرها إلى الولايات المتحدة"، إضافة إلى اتهامها بـ "التآمر لمساعدة زوجها غوزمان على الهرب في 11 يوليو من سجن ألتيبانو في المكسيك".

كما ذكر البيان أنه "وبعد اعتقال غوزمان مجددا في المكسيك، في يناير عام 2016، هناك مزاعم بأن آيسبورو ساهمت في التخطيط لهروبه مجددا برفقة آخرين قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير عام 2017". 

المصدر: justice.gov

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