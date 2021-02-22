واشنطن: حديث إيران عن التخصيب بنسبة 60% بمثابة تهديد ولن نرد على افتراضات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن حديث إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة بمثابة "تهديد ونحن لن نرد على افتراضات".

وقال برايس: "نحن بالطبع قلقون لسماع أن إيران تعتزم وقف العمل بالبروتوكول الإضافي هذا الأسبوع"، مشددا على أن "واشنطن لن ترد بقوة لكي لا تخاطر بتصعيد يفيد إيران ويسهم في جهودها لزعزعة استقرار العراق".

كما جدد استعداد بلاده للدخول في محادثات مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي.

هذا وقد أعلن كاظم غريب أبادي، مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية أنه "اعتبارا من منتصف الليلة (20:30 من يوم الاثنين بتوقيت غرينتش) لن يكون لدينا... التزامات سوى إجراءات السلامة. تم إصدار الأوامر اللازمة للمنشآت النووية"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي التزام خارج معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".

المصدر: "رويترز"