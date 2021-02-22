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البيت الأبيض: الحلفاء الأوروبيون ينتظرون ردا من إيران بشأن المحادثات

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البيت الأبيض: الحلفاء الأوروبيون ينتظرون ردا من إيران بشأن المحادثات
Reuters JE/SAV
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن حلفاء واشنطن في أوروبا بانتظار رد إيران حول اقتراح بروكسل عقد اجتماع بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 والولايات المتحدة.

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال إن طهران تدرس مقترحا أوروبيا بشأن مشاركة واشنطن في الاجتماع المقبل للدول الموقعة على الاتفاق النووي.

ودعا خطيب زادة إلى استثمار الاتفاق المؤقت بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهتها، دعت روسيا جميع الدول المعنية بالاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي لعدم الإبطاء في اتخاذ خطوات لإنقاذ الصفقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران "قامتا بمساهمة إيجابية في تهيئة الظروف المواتية لبدء حوار جدي بين الأطراف الحالية بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والولايات المتحدة حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، وتنفيذها التزاماتها المثبتة في قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".

المصدر: RT

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