 
مباشر
عاجل
إيران تنهي تنفيذ بروتوكول إضافي يسمح بعمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطرا على الأشخاص

أخبار العالم

Reuters Denis Balibouse
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptva

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا تتوفر لديها معلومات تشير إلى أن أيا من اللقاحات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا قد يمثل خطرا على صحة الناس.

وقالت كبيرة الموظفين العلميين للمنظمة، سوميا سواميناثان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "هذه القضية مهمة للغاية، يجب أن يفهم المرضى مدى فعالية نظام مراقبة أمن اللقاحات خاصة مع العلم بأنها ظهرت في الأسواق في غضون فترة زمنية وجيزة جدا".

وأوضحت سواميناثان أن كل دولة تقوم بالمراقبة بنفسها، بينما تعمل منظمة الصحة العالمية على الجوانب التنسيقية.

وتابعت موضحة: "لدينا اللجنة الاستشارية العالمية الخاصة بأمن اللقاحات، التي تنظر على أساس أسبوعي في البيانات الواردة لدينا من كل الدول والمنتجين وهيئات الرقابة. وحتى الآن تم الحقن بحوالي 200 مليون جرعة من اللقاحات في بلدان عدة، ولا توجد أي مؤشرات فيما يتعلق بالأمن تثير قلقا جديا لدينا. لكننا سنواصل تحليل البيانات الآتية والعمل على المراقبة".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا