"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطرا على الأشخاص

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا تتوفر لديها معلومات تشير إلى أن أيا من اللقاحات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا قد يمثل خطرا على صحة الناس.

وقالت كبيرة الموظفين العلميين للمنظمة، سوميا سواميناثان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "هذه القضية مهمة للغاية، يجب أن يفهم المرضى مدى فعالية نظام مراقبة أمن اللقاحات خاصة مع العلم بأنها ظهرت في الأسواق في غضون فترة زمنية وجيزة جدا".

وأوضحت سواميناثان أن كل دولة تقوم بالمراقبة بنفسها، بينما تعمل منظمة الصحة العالمية على الجوانب التنسيقية.

وتابعت موضحة: "لدينا اللجنة الاستشارية العالمية الخاصة بأمن اللقاحات، التي تنظر على أساس أسبوعي في البيانات الواردة لدينا من كل الدول والمنتجين وهيئات الرقابة. وحتى الآن تم الحقن بحوالي 200 مليون جرعة من اللقاحات في بلدان عدة، ولا توجد أي مؤشرات فيما يتعلق بالأمن تثير قلقا جديا لدينا. لكننا سنواصل تحليل البيانات الآتية والعمل على المراقبة".

المصدر: "تاس"