المحكمة العليا الأمريكية ترفض النظر في دعاوى الاستئناف المقدمة من قبل ترامب وأنصاره

رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى دعاوى استئناف في قضايا خسرها الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره بعد محاولاتهم الطعن في نتائج انتخابات الرئاسة.

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وجاء في بيان نشرته المحكمة عبر موقعها الإلكتروني أنها رفضت النظر في الاستئناف المقدم في إطار القضية التي رفع فيها ترامب دعوى ضد الرئيس الحالي جو بايدن، بسبب حيثيات عملية فرز الأصوات المدلى بها غيابيا في ولاية ويسكونسن. كما رفضت المحكمة الاستماع إلى دعوى طالب فيها ترامب المحكمة العليا بمراجعة نتائج الاقتراع في ولاية بنسلفانيا.

وحاول الجمهوريون الطعن في بعض القواعد الجديدة الخاصة بعملية التصويت التي تم فرضها في عدد من الولايات على خلفية جائحة كورونا. واعتبر أنصار الحزب الجمهوري هذه المستجدات غير القانونية لأنها اعتمدت خارج عملية التصويت في المجالس التشريعية المحلية، لكن المحاكم لم تؤيد هذا الرأي.

وحاول ترامب الطعن في نتائج الانتخابات في عدد من الولايات، لكنه خسر جميع الدعاوى تقريبا التي قدمها ويزيد عددها عن 50.

المصدر: "نوفوستي"