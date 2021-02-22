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إيران تنهي تنفيذ بروتوكول إضافي يسمح بعمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بوريل: نريد عودة إيران للاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عنها

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بوريل: نريد عودة إيران للاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عنها
Reuters JOHANNA GERON
مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.
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دعا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى عودة إيران لتطبيق الاتفاق النووي ورفع الولايات المتحدة العقوبات طهران.

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وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل، اليوم الاثنين: "نريد أن تعود إيران للاتفاق بشكل كامل وأن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها، وهذا الاتفاق مهم للأمن والاستقرار في المنطقة. وسأبحث عن حلول مناسبة كمنسق لخطة العمل".

وتابع بوريل: "نحن قلقون جدا من نية إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، وغدا تطبق إيران قرارها، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلت مع طهران إلى تفاهم مؤقت، وقالت الوكالة إن هذا سيسمح بتحقيقات مستقبلية، وهذا يعطينا الفرصة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".

وسبق أن أعربت الحكومة الإيرانية وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعدادهما للعودة للاتفاق النووي، لكنهما على خلاف بشأن الطرف الذي يجب عليه التحرك أولا نحو ذلك.

وبدأت إيران بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات

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