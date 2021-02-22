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أردوغان: الولايات المتحدة لا تكترث بقضية الدفاع عن اللاجئين ولا تزال مع الإرهاب

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أردوغان: الولايات المتحدة لا تكترث بقضية الدفاع عن اللاجئين ولا تزال مع الإرهاب
Reuters ANF//FW1F/Toby Chopra/FW1/Subhra
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تكترث بقضية الدفاع عن اللاجئين و"همها مختلف حيث لاتزال مع الإرهاب والإرهابيين"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

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وأضاف أن "الذين استقبلوا بضع مئات من اللاجئين لأغراض دعائية لا يتحملون مسؤولياتهم حيال هذه الأزمة المتعلقة بأرواح البشر"، لافتا إلى أن تركيا "تقاسمت خبزها مع اللاجئين في حين وضعتهم دول إمكاناتها المادية أضعاف إمكاناتنا بمخيمات".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي قدم 3 مليارات يورو لليونان من أجل 100 ألف طالب لجوء، بينما تخلى عن مسؤوليته تجاه 4 ملايين مثلهم في تركيا".

وكان أردوغان انتقد في مناسبات عديدة سياسة الهجرة الأوروبية وتعامل أوروبا مع اللاجئين، متهما بروكسل بأنها لم تلتزم بوعودها وتركت بلاده تتحمل أعباء اللجوء وحدها.

المصدر: "الأناضول"

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