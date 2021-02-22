بلينكن: مستعدون للتعاون مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تمسك الولايات المتحدة بالتعامل مع روسيا في مجال ضمان الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

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وقال بلينكن في كلمة ألقاها عبر الفيديو أثناء مؤتمر حول نزع السلاح عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، اليوم الاثنين: "نحن مستعدون لإشراك روسيا في محادثات حول الاستقرار الاستراتيجي فيما يتعلق بالحد من الأسلحة وحل المسائل الأمنية الناشئة".

كما أشار الوزير الأمريكي إلى اهتمام الولايات المتحدة بالتعاون مع جميع الدول، بما فيها روسيا والصين، في بلورة القواعد الدولية لـ "السلوك المسؤول في الفضاء الكوني".

وأشاد بلينكن بتحرك الإدارة الأمريكية الجديدة السريع لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو ("ستارت-3")، مع أنه ذكر عما وصفه بـ "تناقض" بين تحذيرات روسيا من مغبة عسكرة الفضاء وتجربة لسلاح مضاد للأقمار الصناعية أجريت في ديسمبر الماضي.

ورغم عدم تقديمه أدلة، زعم وزير الخارجية الأمريكي بأن موسكو "استخدمت أسلحة كيميائية لقتل مواطنيها"، بمن فيهم المعارض أليكسي نافالني (الأمر الذي نفته روسيا بصورة قاطعة وعلى جميع المستويات).

المصدر: وكالات