إيران تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني وتتسلم 250 ألف جرعة منه

أصدرت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، مصادقة رسمية على الاستيراد والاستخدام العاجل للقاح شركة "سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا، وتسلمت البلاد 250 ألف جرعة منه.

وقال مدير قسم الاتصالات العام لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في تغريدة عبر "تويتر": "تم إصدار سماح للاستيراد والاستخدام الطارئ للقاح الذي صممته شركة سينوفارم الصينية من قبل إدارة الغذاء والدواء الإيرانية".

وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، خلال مؤتمر صحفي، أن الصين منحت إيران 250 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وذلك بجهود سفارة بلاده في بكين.

وأضاف خطيب زادة أن هذه الشحنة جاهزة لنقلها إلى إيران وسيتم ذلك فور توفير التمهيدات اللازمة برحلة جوية لهذا الغرض.

المصدر: RT + وكالات إيرانية