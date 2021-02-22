واشنطن تطالب الصين بضمان شفافية أكبر فيما يخص برامج أسلحتها
Reuters Carlos Barria
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعتزم مطالبة الصين بضمان شفافية أكبر فيما يتعلق ببرامجها في مجال الأسلحة.
وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر حول نزع الأسلحة عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، قال الوزير الأمريكي: "ستعمل الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا، كما أنها ستطالب أيضا بمزيد من الشفافية فيما يخص برامج الصين الاستفزازية والخطيرة الخاصة بتطوير أسلحة".
المصدر: "تاس"