رغم قيود كورونا.. أردوغان يحضر مراسم تأبين عالم مسلم في اسطنبول (فيديو)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، في صلاة الجنازة على العالم، محمد أمين سراج، في مسجد الفاتح باسطنبول.

وفي كلمة له عقب صلاة الجنازة، ترحم أردوغان على روح الفقيد، مبينا أنه تعرف على سراج منذ سنوات طويلة. وأضاف أنه كان يزور سراج بين فترة وأخرى، وكان يستفيد كثيرا من نصائحه وإرشاداته.

وأشار الرئيس التركي إلى أن سراج كان ملما بعلم الحديث والتفسير والفقه والعلوم الإسلامية. وعقب الانتهاء من كلمته، شارك في حمل نعش سراج الذي دفن في مقبرة مسجد الفاتح.

وتوفي سراج عن عمر ناهز 90 عاما مساء يوم الجمعة. وبدأ حفظ القرآن الكريم في السادسة من عمره في بيت جده.

وبين أعوام 1940ـ 1943 درس في مسقط رأسه بولاية طوقات التركية، ثم أرسلته أسرته إلى إسطنبول لمواصلة تعليمه.

وفي اسطنبول درس علمي التفسير والحديث، وحصل على أول إجازة في الحديث عن سلسلة المحدث الحاج فرحات ريزوي على يد الشيخ سليمان أفندي.

​​​​​​​وفي 1950، هاجر إلى مصر لمواصلة تعليمه، وسجل في الثانوية الأزهرية.

وتلقى التعليم على يد محمد زاهد الكوثري، وحصل على إجازة من جامعة الأزهر.

المصدر: الأناضول