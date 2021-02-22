إسرائيل..نتنياهو يجتمع مع منافسيه لمناقشة الاستراتيجية ضد البرنامج النووي الإيراني

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع منافسيه في الحكومة، اليوم الاثنين، لمناقشة الاستراتيجية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني.

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ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه بين نتنياهو ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، منذ تولى الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، منصبه.

وجاء هذا الاجتماع قبل شهر من إجراء إسرائيل انتخابات أخرى، بسبب الإختلافات الداخلية المستعصية بين أعضاء الائتلاف الحكومي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "نتنياهو المحافظ، يريد أن يمثل جبهة موحدة مع غانتس وأشكنازي الوسطيين".

كما ذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن "هذه مسألة في غاية الأهمية، وبالتأكيد أكثر من كونها سياسية، وعلينا أن نتأكد من أن الجميع على متن الطائرة ( يقصد القرار والموقف)، وأن لا نميل إلى التحدث خارج الدور، على أمل الحصول على المزيد من الأصوات".

وكان الرئيس، جو بايدن، قد أعلن أن إدارته مستعدة للتفاوض مع إيران حول الاتفاق النووي، لكنه شدد على ضرورة التصدي لأنشطتها "المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال بايدن، في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد أكدنا أننا مستعدون لاستئناف مشاركتنا في المفاوضات ضمن مجموعة 5+1 بشأن البرنامج النووي الإيراني".

المصدر: "رويترز" + وكالات