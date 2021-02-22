ماس يتحدث عن "أدنى نقطة" في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قبل بدء قمة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن العلاقات مع روسيا وصلت إلى " أدنى نقطة "، لكن يتعين على موسكو وبرلين الحفاظ على الحوار.

وأعرب الوزير الألماني عن تأييده لإعداد عقوبات ضد بعض الأشخاص الروس، بسبب الحكم القضائي الذي صدر بحق المدون المعارض، أليكسي نافالني.

وأشار ماس، إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون هذه المسألة خلال الاجتماع.

وقال ماس: "في الوقت نفسه، يجب أن نبحث عن طرق للبقاء في حوار مع روسيا".

وشدد على أهمية روسيا والحاجة إليها، لحل العديد من النزاعات الدولية.

ونوه ماس، بأن الوزراء سيناقشون أيضا الوضع في ميانمار بعد الانقلاب العسكري هناك.

المصدر: نوفوستي