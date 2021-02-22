السفير التركي يرد على تقرير صحيفة فرنسية حول "تسلل أردوغان إلى فرنسا"

اعتبر السفير التركي لدى باريس، إسماعيل حقي موسى، أن التقرير الذي نشرته صحيفة "جورنال دي ديمانش" الفرنسية بعنوان "كيف تسلل أردوغان إلى فرنسا"، غير دقيق ويحتوي على اتهامات باطلة.

وقال السفير التركي في رده على التقرير إن التقرير الذي وجه قائمة من الاتهامات ضد تركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان، وسفيرها في فرنسا، "لا يستحق أكثر من التجاهل و اللامبالاة".

وأضاف موسى أنه قد يرفع دعوى قضائية ضد أصحاب التقرير بتهمة التشهير" لأننا متهمون باتباع إستراتيجية حقيقية للتسلل ولتغلغل إلى فرنسا"، التي من شأنها التأثير بشكل أساسي على السكان المهاجرين الأتراك.

وقال إن "مسألة ما يسمى بالإبادة الجماعية للأرمن، كانت "عاملا يسمم العلاقات بين الأتراك والأرمن على مر العصور"، مشيرا إلى أن "تركيا لم تنكر أبدا هذه الأحداث المأساوية، لكنها تعتبر أن التفسير المقدم لها خاطئ ولا يتوافق مع مصطلح "الإبادة الجماعية" على النحو المحدد في القانون الدولي".

وبخصوص سياسة تركيا في البحر المتوسط، التي انتقدها تقرير الصحيفة الفرنسية، قال السفير:" تركيا دولة كبيرة تلعب بطبيعة الحال بحكم موقعها الجغرافي دورا رئيسيا في الاستقرار بشرق البحر المتوسط، كما هو الحال في الشرق الأوسط".

وقال إن "ما يتعلق بوجودها البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن ما تسعى إليه تركيا ليس سياسة توسعية، بل هو رد مشروع على أنشطة التنقيب الأحادية الجانب التي يقوم بها القبارصة اليونانيون في الجرف القاري التركي"، مضيفا أن بلاده "تنوي فقط احترام حقوق الأمة، التي لديها أطول السواحل على هذه الهضبة وكذلك حقوق القبارصة الأتراك".

المصدر: RT