القائم بالأعمال في سفارة واشنطن بمدريد: البيت الأبيض يراجع اعتراف ترامب بـ "مغربية" الصحراء

قال كونراد تريبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسبانيا إن واشنطن تقوم بمراجعة قضية اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"مغربية" الصحراء.

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "الباييس" الإسبانية، السبت الماضي، خلال رده على سؤال "هل ستراجع هذه الإدارة قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء؟"، فقال كونراد تريبل "نعرف أن هذا موضوع مهم بالنسبة لإسبانيا، وهو أحد القضايا المتعددة التي تخضع للمراجعة" في الظرف الحالي.

وأوضح القائم بالأعمال الأمريكي في إسبانيا أنه "توجد محادثات مع كل الفاعلين في إطار الأمم المتحدة" حول الموضوع، و"لكننا لم نتخذ أي قرار"ريثما تتم إعادة تقييم الموضوع، لأن، على حد تعبيره، "الوزير بلينكن (قال) إنه يريد فهم السياق والالتزامات التي تم التعهد بها".

واختتم حديثه ملف الصحراء الغربية بالقول إن "ما يمكنني التأكيد عليه هو أن هذه الإدارة تسعى إلى التشاور مع الحلفاء ودعم المؤسسات متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وأي قرار يتم اتخاذه في حالة كهذه سيكون ضمن هذا الإطار".

يتزامن تصريح القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مدريد مع مبادرة قام بها في اليوم ذاته 25 سيناتورا في مجلس الشيوخ الأمريكي تحت إشراف السيناتور جيمس اينهوف ببعث رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بالتراجع عن قرار ترامب بشأن الصحراء.

Today, @SenatorLeahy and I led 25 of our Senate colleagues in sending a letter urging @POTUS to reverse the previous misguided decision and recommit the U.S. to the pursuit of a referendum on self-determination for the Sahrawi people of Western Sahara. https://t.co/lceKxCoczPpic.twitter.com/dTaDvqUT2e — Sen. Jim Inhofe (@JimInhofe) February 18, 2021

المصدر: صحيفة "El País" الإسبانية+ صحيفة "The Diplomat in Spain"