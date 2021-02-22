إيطاليا..232 وفاة و13452 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 232 وفاة و13452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 95718، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2809246.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 2324633.

وكان رئيس وكالة الأدوية الإيطالية Aifa جورجو بالوه قد قال في 16 فبراير الحالي، إنه "إذا حصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة فربما سنخرج من نطاق تهديده".

وأضاف أنه يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التطعيم والصبر بضعة أسابيع أخرى، قبل تخفيف القيود وإجراءات إعادة الفتح.

المصدر: "وزارة الصحة الإيطالية" + RT