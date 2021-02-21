عشرات الآلاف في تكساس الأمريكية يبقون دون كهرباء وقيمة فواتيرها تصل إلى 5000 دولار في 5 أيام

أعلن حاكم تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، أن نحو 30 ألف شخص من سكان الولاية ما زالوا دون كهرباء بعد عاصفة قطبية مميتة وغير مسبوقة أسفرت عن سقوط نحو 60 قتيلا.

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وقال أبوت، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن 30 ألف شخص في تكساس يعانون من قطع الكهرباء عن بيوتهم حاليا وستتم إعادة الطاقة الكهربائية لأولئك الناس في وقت لاحق من الأحد أو غدا الاثنين.

وذكر حاكم الولايات أن لجنة المرافق العامة في تكساس ستأمر شركات الكهرباء بوقف إرسال الفواتير للمستهلكين، في الوقت الذي أعرب فيه سكان محليون عن غضبهم من وصولها إلى 5000 دولار لفترة 5 أيام فقط بسبب الارتفاع الحاد للطلب على الطاقة الكهربائية.

ولقي 58 شخصا على الأقل مصرعهم حتى الآن حسب وسائل إعلام أمريكية، جراء موجة برد قياسية ضربت مؤخرا جنوب الولايات المتحدة وخاصة تكساس، حيث أدى الهبوط الحاد لدرجة الحرارة والعواصف الثلجية إلى انقطاع الكهرباء عن 4 ملايين شخص في فترة الذروة وانفجار أنابيب المياه في المنازل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، الجمعة، إن الأسبوع الماضي شهد بعض أسوأ الأحوال الجوية في فصل الشتاء منذ عقود.

وتعاد الكهرباء ببطء إلى السكان المتضررين من العاصفة، لكن الكثير منهم ظلوا بدون مياه شرب نظيفة.

وأعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على أمر ينص على إعلان تكساس منطقة كارثة كبرى، في خطوة وصفها حاكم الولاية، غريغ أبوت، بأنها موافقة "ضمنية" على طلبه للمساعدة الفيدرالية.

المصدر: "رويترز" + وكالات