نتنياهو يجري الاثنين أول نقاش مع القيادات الأمنية حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني

أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيجري الاثنين أول مناقشة استراتيجية مع القيادة الأمنية، حول موقف إسرائيل من الاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت إلى أنه سيشارك في الجلسة رؤساء الأجهزة الأمنية، من بينهم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي مائير بن شابات.

وأضافت أنه "من القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة، منع التموضع الإيراني في اليمن والعراق وسوريا، وأيضا مراقبة وثيقة وشفافة على جميع المنشآت النووية الإيرانية".

المصدر: "I24"