البرازيل تسجل 527 وفاة وأكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، تسجيل 527 وفاة و29026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

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وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض كبير في الوفيات والإصابات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 1212 وفاة و57472 إصابة بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات في العالم جراء الفيروس، بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: RT