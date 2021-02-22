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البرازيل تسجل 527 وفاة وأكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل تسجل 527 وفاة وأكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters RM
تدابير احترازية ضد كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، تسجيل 527 وفاة و29026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

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البرازيل تسجل 57472 إصابة و1212 وفاة جديدة بكورونا
البرازيل تسجل 57472 إصابة و1212 وفاة جديدة بكورونا

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض كبير في الوفيات والإصابات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 1212 وفاة و57472 إصابة بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات في العالم جراء الفيروس، بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: RT

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