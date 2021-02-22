ظريف: منفتحون على المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بمجرد وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستكون منفتحة على المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بمجرد أن يبدأ جميع الفرقاء المعنيين الوفاء بالتزاماتهم.

وفي حديث لقناة "PRESS TV" قال ظريف: "الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفض سياسة سلفه دونالد ترامب تجاه إيران بالكلمات، لكنه اتبع حتى الآن نفس الإجراءات من الناحية العملية".

وأضاف: "لم يتغير شيء.. يدعي بايدن أن سياسة ترامب بالضغوطات القصوى على طهران كانت بمثابة فشل ذريع، لكن عمليا ينتهج نفس السياسة".

واعتبر أن "الولايات المتحدة مدمنة على العقوبات والبلطجة والضغوطات، لكن هذا لا يجدي نفعا مع بلد عمره له آلاف السنين عبر التاريخ".

وأضاف: "كانت لدينا إمبراطورية عالمية استمرت لفترة أطول من تاريخ الولايات المتحدة".

وقال ظريف: "على الأمريكيين أن يفتحوا أعينهم، وأن يقيّموا الماضي برصانة، وأن يدركوا أنه مع هذا البلد لا يعمل سوى الاحترام"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لم تكتسب أي نفوذ ضد إيران من خلال عقوباتها غير القانونية".

وتابع ظريف: "الإجراءات التقييدية ساعدت إيران على تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط".

وختم ظريف قائلا: "ترامب ترك الاتفاق النووي على أمل أن تنهار حكومة إيران..الآن رحل ترامب وما زلنا هنا"، مضيفا: "أعتقد أن هذا درس جيد..رحل سبعة رؤساء متتاليين للولايات المتحدة، كل واحد منهم أراد إخراجنا.. والآن كلهم خارج السلطة، ونحن ما زلنا هنا".

المصدر: "PRESS TV"