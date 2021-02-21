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إيران..226 نائبا يوقعون بيانا يؤكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير

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إيران..226 نائبا يوقعون بيانا يؤكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير
Reuters WANA NEWS AGENCY
البرلمان الإيراني
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وقع 226 نائبا في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في 23 فبراير الجاري.

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من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "إنهاء العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انتهاك الاتفاق"، مؤكدا أنه "من الممكن العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي".

وكان عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، قد أشار إلى أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الحالي.

المصدر: RT

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