خبير وبائي نمساوي بارز يضاهي "سبوتنيك V" ببندقية كلاشنيكوف

أشاد خبير الأمراض الفيروسية النمساوي البارز، فلوريال تالهامر، بالفعالية العالية للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، مقارنا إياه ببندقية كلاشنيكوف الروسية المشهورة.

وقال تالهامر، وهو كبير خبراء الأمراض الفيروسية في جامعة فيينا الطبية ورئيس جمعية الأمراض الفيروسية والطب المداري في النمسا، في مقابلة نشرتها اليوم الأحد صحيفة Kronen Zeitung، ردا على سؤال عن اللقاح الروسي: "سبوتنيك V هو بمثابة بندقية كلاشنيكوف الروسية من حيث البساطة والمتانة والفعالية، وقد نشرت مجلة محترمة (لانسيت) بيانات مطمئنة بشأنه، على الرغم من أن ذلك يأتي بشكل متأخر".

وثمن الخبير النمساوي قرار منتجي "سبوتنيك V" استخدام ناقل فيروسي آخر في الجرعة الثانية خلال التطعيم، موضحا أن هذا الأسلوب يزيد من فعالية اللقاح.

وسبق أن أفادت وكالة "تاس" الروسية أمس بأن حكومة فيينا تدرس اقتراح موسكو للتعاون في إنتاج "سبوتنيك V" في النمسا.

ويعد "سبوتنيك V" الذي تم تسجيله رسميا حتى الآن في 30 دولة، علاوة على روسيا نفسها، من بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وتقدر قيمة جرعة واحدة من اللقاح الروسي بـ10 دولارات فقط، ما يجعل "سبوتنيك V" متاحا للعالم أجمع.

وينبغي تخزينه، وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم، في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية.

وتزايد الاهتمام الدولي باللقاح الروسي بعد نشر مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة مطلع فبراير الجاري نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد فعاليته العالية.

المصدر: Kronen Zeitung + RT