روسيا: عقد صفقات أسلحة مع دول إفريقية في 2020 بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار

أعلن ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المعنية بصادرات الأسلحة، أن شركته عقدت خلال العام الماضي صفقات مع دول إفريقية عدة بقيمة تفوق 1,5 مليار دولار.

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وخلال معرض "أيدكس 2021" الدولي للأسلحة الجاري في أبو ظبي، أوضح ميخييف، متحدثا للصحفيين أن "روس أوبورون إكسبورت" (التي تعد جزءا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية) عقدت صفقات توريد الأسلحة والمعدات العسكرية مع أكثر من 10 دول إفريقية، مضيفا: "حصلنا على مقدمة وبدأنا التنفيذ".

المصدر: تاس