مع عرضها لأول مرة في IDEX.. دول أجنبية تبدي اهتمامها باقتناء "أرماتا" الروسية

أبدى عدد من الدول الاهتمام بشراء دبابة "تي 14 أرماتا" الروسية من الجيل الثالث التي تعرض لأول مرة في معرض IDEX-2021 الدولي للسلاح الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي.

وصرح المدير العام لشركة الصادرات الدفاعية الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، اليوم الأحد للصحفيين في المعرض: "يدرس عدد من الدول إمكانية استخدام دبابة (أرماتا) كدبابة رئيسية في قواتها، وأعربت نحو ست دول عن اهتمامها بـ(أرماتا)، وتجري مشاورات معنا".

وشدد ميخييف على أهمية إبراز مزايا "أرماتا" بالنسبة للزملاء الأجانب مقارنة مع دبابتي "تي-80" و"تي-90" الروسيتين.

في غضون ذلك، أعلن كبير المصممين في مكتب أورال الروسي لتصميم المركبات العسكرية، أندريه تيرليكوف، أن تصميم وإنتاج الذخائر الخاصة بـ"أرماتا" (والتي تعمل على تصميمها شركة "روس آتوم") يمثل مهمة خاصة، بسبب المتطلبات العالية جدا فيما يتعلق بالقوة والفعالية.

وأكد تيرليكوف أن الذخائر الخاصة بدبابات "أرماتا" التي ستدخل الخدمة في الجيش الروسي ستكون جاهزة حين تسلم الجيش أول دفعة منها أواخر العام الجاري.

وأشار كبير المصممين إلى أن تجارب الدبابة مستمرة في روسيا ومن المتوقع أن يبدأ التسليم المتسلسل لـ"أرماتا" وهي الدبابة الوحيدة من الجيل الثالث في العالم، إلى الجيش الروسي اعتبارا من عام 2022.

المصدر: "نوفوستي"