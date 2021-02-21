مئات من المساكن في اليونان لا تزال بدون كهرباء لليوم السادس على التوالي

أفادت شركة الشبكات الكهربائية اليونانية "Hendo" بأن مئات من المنازل في منطقة أتيكان قرب العاصمة أثينا لا تزال بدون كهرباء لليوم السادس على التوالي، بسبب الثلوج التي احتاجت المنطقة.

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واتهمت وسائل الإعلام المحلية والمعارضة سلطات البلاد بعجزها عن إزالة العواقب في مجال تزويد المساكن بالكهرباء.

وأصبحت الثلوج التي اجتاحت أثينا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين الأقوى خلال السنوات الـ40 الأخيرة. واستمر سقوط الثلوج وسط أثينا 24 ساعة على التوالي، وفي المنطقة حولها 36 ساعة، حيث بلغ ارتفاع الثلوج ما بين 20 و25 سنتمترا. وكسرت الثلوج الرطبة الأشجار التي مزقت بدورها أسلاك الكهرباء.

وتكبدت الضواحي الشمالية لأثينا أكثر تضررا بسبب الثلوج، إذ تم قطع التيار الكهربائي عن 70 ألف منزل.

ووعدت شركات الكهرباء المحلية باستئناف تزويد المناطق المتضررة بالكهرباء بحلول مساء الأربعاء الماضي، غير أن أكثر من 10 آلاف شخص لا يزالون بدون كهرباء بعد هذا الموعد.

وتجري أعمال تصليح التيار الكهربائي بشكل بطيئ للغاية، ولا يزال نحو 400 منزل بدون كهرباء حتى الآن.

وجاء في بيان صدر عن شركة الشبكات الكهربائية اليونانية "Hendo": "بعد إزالة العطل في عمل شبكة الطاقة المتوسطة بدأت فرق هندسة الطاقة العمل على استئناف عمل شبكات الطاقة المنخفضة. وتدل تقييماتنا على أن عدد المنازل التي تواجه حتى الآن انقطاعا في مجال الكهرباء يبلغ نحو 400 منزل، ولا يزال عمل الخبراء مستمرا بوتيرة مستقرة".

المصدر: نوفوستي