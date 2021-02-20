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قتلى بإطلاق نار في ولاية لويزيانا الأمريكية

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قتلى بإطلاق نار في ولاية لويزيانا الأمريكية
Reuters CP/JEB
شرطة نيو أورلينز
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أفاد موقع "فوكس نيوز" بمقتل عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار داخل أحد متاجر الأسلحة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.

ويجري التحقيق في الحادث الذي لم يعرف بعد العدد الدقيق لضحاياه.

ويأتي إطلاق النار بعد شهرين تقريبا من حادث مماثل عشية عيد الميلاد أسفر عن مقتل رجلين في المدينة.

وقبلها بأسبوعين، خلف إطلاق نار بالمدينة مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

المصدر: RT

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