قتلى بإطلاق نار في ولاية لويزيانا الأمريكية

أفاد موقع "فوكس نيوز" بمقتل عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار داخل أحد متاجر الأسلحة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.

ويجري التحقيق في الحادث الذي لم يعرف بعد العدد الدقيق لضحاياه.

ويأتي إطلاق النار بعد شهرين تقريبا من حادث مماثل عشية عيد الميلاد أسفر عن مقتل رجلين في المدينة.

وقبلها بأسبوعين، خلف إطلاق نار بالمدينة مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

Here at the scene of where JPSO says multiple shootings just took place here at the Jefferson Gun Outlet. At least one dead. We are working to find out details on the situation. Watch @wdsu at 5P. pic.twitter.com/jkLpj55pee — Shay O'Connor (@SOCONNORNEWS) February 20, 2021

المصدر: RT