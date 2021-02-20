"الصحة العالمية" تدعو تنزانيا للتبليغ عن حالات كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، اليوم الأحد، إن المنظمة لم تستلم أي معلومات بشأن التدابير التي تتخذها دولة تنزانيا للتعامل مع جائحة كورونا.

وأوضح في بيان نشرته المنظمة أن "الوضع في البلد مقلق جدا. أجدد ندائي لتنزانيا حتى تبدأ في التبليغ عن حالات الإصابة بكورونا وتشارك بياناتها".

وأثار رئيس تنزانيا جون ماجوفولي غضب العاملين في المجال الصحي بتقليله من أهمية وضع الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة الجائحة، وتحذيره من أن اللقاحات خطيرة مع عدم إعلان حكومته عن بيانات فيروس كورونا منذ منتصف عام 2020.

وقال في وقت سابق دون استناد إلى دليل إن اللقاحات هي مؤامرة أجنبية لنشر المرض وسرقة ثروات أفريقيا، وحث التنزانيين على أن يثقوا في الله بدلا من ذلك ويستخدموا وصفات الطب البديل كاستنشاق البخار.

ولم تفصح حكومته عن أعداد الإصابات على مستوى البلاد منذ 8 مايو 2020.

المصدر: "رويترز"