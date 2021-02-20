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بايدن يبحث مع ترودو في 23 فبراير محاربة كوفيد-19 والتغير المناخي

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بايدن يبحث مع ترودو في 23 فبراير محاربة كوفيد-19 والتغير المناخي
Reuters Chris Wattie
لقاء نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في عام 2016
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا افتراضيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يوم 23 فبراير، لبحث محاربة فيروس كورونا والتغير المناخي.

وقالت المتحدثة باسم الأبيض جين بساكي في بيان لها، اليوم السبت، إن "اللقاء سيتيح للزعيمين مراجعة الجهود المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التعامل مع كوفيد-19 والتغير المناخي والروابط الاقتصادية بين بلدينا والروابط الإنسانية التي تربط بيننا".

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وأشارت بساكي إلى أن اللقاء ستعقبه لقاءات بين مختلف المسؤولين الأمريكيين والوزراء الكنديين، ستعقد عبر تقنية الفيديو أيضا، لبحث مختلف القضايا الثنائية والدولية.

وسيكون ذلك أول لقاء ثنائي لبايدن منذ توليه منصب الرئيس في الولايات المتحدة يوم 20 يناير الماضي.

المصدر: رويترز

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