تايوان تستنفر قواتها الجوية بعد مناورات صينية في منطقة متنازع عليها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية استنفار قواتها الجوية لليوم الثاني على التوالي، ردا على مناورات صينية بالقرب من جزر متنازع عليها تحت سيطرة تايوان في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الوزارة إن سلاح الجو التابع لها في حالة استنفار ووجه تحذيرا للطائرات الصينية للمغادرة ونشر أنظمة صاروخية لمراقبة نشاط قوات الصين.

وأضافت الوزارة أنها تعقبت 11 طائرة صينية، بينها مقاتلات وقاذفات، حلقت اليوم بالقرب من الجزر، مشيرة إلى أن القوات البحرية الصينية شاركت أيضا في هذه التدريبات لكنها لم تذكر تفاصيل.

ونفذت بكين، التي تعتبر تايوان أرضا صينية، طلعات جوية متكررة في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تابعة للدفاع الجوي التايواني في الأشهر الأخيرة، معظمها بالقرب من جزر براتاس.

والجمعة حلقت 9 طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية في المنطقة ذاتها.

المصدر: "رويترز"