روسيا تتفاوض مع شركات نمساوية حول تصنيع "سبوتنيك V"

أعلن المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن موسكو تخوض مفاوضات مع شركات عدة في النمسا حول تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وفي مقابلة مع إذاعة "أو1" الرسمية النمساوية، اليوم السبت، ذكر دميترييف أن النمسا تشتهر بشركاتها المتخصصة في تصنيع الأدوية، مؤكدا تطلع روسيا إلى شراكة مع هذا البلد في تصنيع لقاح "سبوتنيك V" وتصديره من النسما إلى دول أخرى.

ولم يكشف المدير العام للصندوق، الذي يحتكر توريدات لقاح "سبوتنيك V" إلى الدول الأجنبية، عن أسماء الشركات النمساوية التي يخوض الجانب الروسي المفاوضات معها.

وسابقا قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، في تصريحات صحفية، إنه مستعد لتلقي "سبوتنيك V" أو اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا في حال وافق الاتحاد الأوروبي على استخدامهما في دول التكتل، كما أنه عبر عن استعداده لتنظيم تصنيع هذين اللقاحين في بلاده.

وقبل ذلك اعتبر كورتز أن وكالة الأدوية الأوروبية يجب أن تنظر في طلبات تسجيل اللقاحين الروسي والصيني، مشيرا إلى أن هذه المسألة لا مجال فيها لـ"محظورات جيوسياسية".

المصدر: "نوفوستي"