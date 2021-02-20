أمريكا ترحل حارسا نازيا مقيما فيها منذ 60 عاما إلى ألمانيا

أعلنت الولايات المتحدة أنها سلمت إلى ألمانيا رجلا عمره 95 عاما خدم إبان الحرب العالمية الثانية حارسا في معسكر إبادة نازي.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في بيان أصدرته اليوم السبت أن الرجل المقيم في ولاية تينيسي المدعو فريدريخ كارل برغر (وهو يحمل الجنسية الألمانية) رحل إلى ألمانيا، لتورطه في أعمال الاضطهاد النازية.

وذكرت الوزارة أن هذا الرجل كان يخدم في عام 1945 كحارس في معسكر الاحتجاز نوينجامي، مضيفة أن قرار ترحيله جاء بناء على أدلة تم اكتشافها في الأرشيفات الأمريكية والأوروبية.

وسبق أن أمر القضاء الأمريكي في مارس الماضي ترحيل برغر المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1959.

ونقل برغر اليوم إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، وأكدت نيابة مدينة تسيله أنها تنوي استجوابه، على الرغم من أن المدعين الألمان كانوا قد أسقطوا الاتهامات الموجهة إلى الحارس السابق، بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لمحاكمته بتهمة التورط في جرائم قتل.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الرجل المسن سيواجه محاكمة.

المصدر: RT + أسوشيتد برس