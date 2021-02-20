الصين تعلن استعدادها للتعاون مع دول "آسيان" من أجل تطبيع الوضع في ميانمار

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، دعم بلاده لفكرة عقد لقاء غير رسمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول تسوية الأزمة السياسية في ميانمار.

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وخلال مكالمة هاتفية مع نظيرته الإندونيسية، ريتنو مرصودي، قال وانغ يي: "الصين تدعم إجراء آسيان المناسب من أجل التسوية السلمية للوضع الراهن في ميانمار وعقد لقاء غير رسمي لوزراء خارجية (آسيان)، فإننا متمسكون بمبدئي عدم التدخل في السياسات الداخلية وتوفر الإجماع العام في بناء الاتصالات مع هذا البلد".

كما ذكر الوزير الصيني أن بلاده "مستعدة للعمل في تنسيق وثيق مع آسيان والقيام بدور بناء من أجل خفض التوتر" في ميانمار، مشيرا إلى أن هذه الدولة "جارة صديقة للصين وعضو في أسرة دول آسيان، ولا يوجد طرف يقلقه الوضع في ميانمار أكثر من الصين وآسيان".

وشدد وانغ يي على أن "الاضطرابات المستمرة في الجمهورية ليست من مصلحة ميانمار دولة وشعبا، كما أنها ليست من المصلحة العامة لدول المنطقة".

وفي 1 فبراير، أعلن العسكريون في ميانمار فرض حالة الطوارئ لمدة عام وعزل قادة البلاد، بمن فيهم رئيس الدولة وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، مبررين هذه الخطوة بوقوع انتهاكات كثيرة خلال انتخابات نوفمبر 2020.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تشهد ميانمار تظاهرات عارمة احتجاجا على خطوات الجيش، تقوم الشرطة وأجهزة الأمن بقمعها، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقا للبيانات الأخيرة.

المصدر: تاس