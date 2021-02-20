اليابان تجري تدريبات بحرية مشتركة مع فرنسا والولايات المتحدة "لردع" الصين

أجرت اليابان وفرنسا والولايات المتحدة تدريبات بحرية مشتركة غربي جزيرة كيوشو اليابانية، حسبما أوردت قناة NHK الرسمية، نقلا عن القوات البحرية اليابانية.

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وأثناء التدريبات قامت سفينة "هامانا" اليابانية بتزويد مدمرة "كيرتس ويلبر" الأمريكية وفرقاطة "بريريال" الفرنسية بالوقود في البحر.

وجرى التدرب على عملية تزويد السفن بالوقود على خلفية استعداد الفرقاطة الفرنسية لمهمة في بحر الصين الشرقي هدفها منع سفن تابعة لكوريا الشمالية من التزود بالوقود في انتهاك العقوبات الدولية.

كما أشارت NHK إلى أن الهدف العام من التدريبات هو "ردع" الصين التي تثير أنشطتها العسكرية في المنطقة قلق طوكيو.

المصدر: "نوفوستي"