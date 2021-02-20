إيران تكشف الستار عن منظومة رادارية ومقر قيادة متحرك

أزاح الجيش الإيراني اليوم الستب الستار اليوم عن منظومات دفاعية جديدة تم تطويرها في البلاد.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الايراني علي رضا صباحي فرد، في كلمة ألقاها خلال مراسم إزاحة الستار عن انجازات جديدة في منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في سلاح المضادات الجوية، إلى منظومة "بهمن" الرادارية الجديدة، واصفا إياها بـ"فريدة ومنقطعة النظير".

وأكد المسؤول أن القوات الإيرانية تستطيع استخدام هذه المنظومة عمليا اعتبارا من اليوم، مضيفا أنها تتميز خاصة بقدرتها على العمل أثناء الخمول، ورصد الأجسام الطائرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية، كالطائرات المسيرة، بما في ذلك الأجسام الطائرة الصغيرة للغاية.

كما تم كشف الستار عن مقر عمليات ذاتي الحركة والتنقل جديدة، قيل إنه قابل للاستخدام في جميع المواجهات العسكرية، وكذلك أثناء وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل، حيث يستطيع أداء مهامه بشكل مستقل.

المصدر: فارس