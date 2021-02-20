 
مباشر

إيران تكشف الستار عن منظومة رادارية ومقر قيادة متحرك

أخبار العالم

إيران تكشف الستار عن منظومة رادارية ومقر قيادة متحرك
Reuters WANA
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptdz

أزاح الجيش الإيراني اليوم الستب الستار اليوم عن منظومات دفاعية جديدة تم تطويرها في البلاد.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الايراني علي رضا صباحي فرد، في كلمة ألقاها خلال مراسم إزاحة الستار عن انجازات جديدة في منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في سلاح المضادات الجوية، إلى منظومة "بهمن" الرادارية الجديدة، واصفا إياها بـ"فريدة ومنقطعة النظير".

وأكد المسؤول أن القوات الإيرانية تستطيع استخدام هذه المنظومة عمليا اعتبارا من اليوم، مضيفا أنها تتميز خاصة بقدرتها على العمل أثناء الخمول، ورصد الأجسام الطائرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية، كالطائرات المسيرة، بما في ذلك الأجسام الطائرة الصغيرة للغاية.

كما تم كشف الستار عن مقر عمليات ذاتي الحركة والتنقل جديدة، قيل إنه قابل للاستخدام في جميع المواجهات العسكرية، وكذلك أثناء وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل، حيث يستطيع أداء مهامه بشكل مستقل.

المصدر: فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا