غانتس: إذا فقدت مقعدي في الكنيست فإن نتنياهو سيحول إسرائيل إلى ملكية

حذر بيني غانتس زعيم ائتلاف"أزرق أبيض''من أنه إذا فشل حزبه في العودة إلى الكنيست بانتخابات الشهر المقبل فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقيل وزراء قائمة الوسط ويزيل جميع الضوابط.

وقال غانتس خلال مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، الجمعة: "إذا لم أعبر العتبة الانتخابية اللازمة لدخول الكنيست، فإن نتنياهو في اليوم التالي سيقيل جميع وزراء أزرق أبيض، ويطرد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، ويمنع تعيين المدعي العام القادم أميت أيسمان، ويعين أمير أوهانا (الليكود) كوزير للعدل، ويأخذنا في اتجاه الملكية.. سيكون هناك تغيير في النظام أمام أعيننا".

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ولفت غانتس إلى أن قراره لدخول الحكومة يهدف إلى الحفاظ على الديمقراطية في مواجهة هجوم مستمر من قبل نتنياهو وحزبه الليكود.

وقال غانتس مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة إن وجود حزبه "أزرق أبيض" في الائتلاف المنتهية ولايته قد حمى الديمقراطية الإسرائيلية في مواجهة الجهود المتضافرة من قبل نتنياهو وأنصاره لإضعافها.

وانتقد نتنياهو مرارا المدعي العام الإسرائيلي، ماندلبليت، والنيابة العامة، مدعيا أنهم اختلقوا قضايا الفساد الثلاث التي يُحاكم هو من أجلها كجزء من محاولة انقلاب سياسي تشترك فيها الشرطة والمعارضة ووسائل الإعلام.

المصدر: تايمز أوف اسرائيل