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مدعية عامة فرنسية: ليس لدى طالب اللجوء السوداني الذي قتل موظفا فرنسيا أي دوافع إرهابية

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مدعية عامة فرنسية: ليس لدى طالب اللجوء السوداني الذي قتل موظفا فرنسيا أي دوافع إرهابية
AFP Ludovic MARIN
العلم الفرنسي
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أفادت المدعية العامة في مدينة باو بفرنسا، اليوم السبت، بأنه ليس لدى طالب اللجوء السوداني الذي قتل موظفا في مركز استقبال مهاجرين في مدينة باو بجنوب فرنسا، أي دوافع إرهابية.

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وأشارت المدعية العامة إلى أنه في أعقاب الهجوم أمس، تم اعتقال المهاجم من قبل اثنين من موظفي مركز اللجوء.

وقالت السلطات إن لاجئا سودانيا طعن وقتل موظفا في مركز لطالبي اللجوء في مدينة باو بجنوب فرنسا، يوم أمس الجمعة، بعد رفض طلبه للجوء السياسي.

لفت مصدر في الشرطة لوكالة "رويترز" إلى أن طالب اللجوء السوداني قتل مدير المركز بطعنه مرارا في حلقه، وإن المهاجم وصل إلى فرنسا قبل خمس سنوات، وارتكب أعمال عنف بسكين في 2017.

المصدر: "رويترز"

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