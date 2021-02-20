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وفد إماراتي في إسرائيل للتعاون في مجال "الابتكار"

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وفد إماراتي في إسرائيل للتعاون في مجال
Reuters
علما إسرائيل والإمارات
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زار وفد إماراتي رسمي من وزارة الخارجية مركز "بيريز" للسلام والابتكار في إسرائيل، ضمن إطار زيارة أوسع للتحضير لافتتاح السفارة الإماراتية لدى إسرائيل.

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والتقى الوفد مع إفرات دوفديفاني، المديرة العامة لمركز بيريز للسلام والابتكار، الذي تأسس على يد الرئيس السابق، شيمون بيريز، حيث قاموا بجولة داخل المركز.

وعرضت دوفديفاني أهمية النظام البيئي للشركات الناشئة في إسرائيل، وقالت: "الرئيس شيمون بيريز، كان سيسعد بزيارتكم...أعتقد أنه كان سينظر إليها على أنها تحقيق عملي لرؤيته لشرق أوسط جديد"، مشددة على أن "التقنيات والمنتجات والتطورات الإسرائيلية، في طليعة الابتكار الإسرائيلي".  
 وأشار المركز من خلال بيان أن "الوفد الإماراتي طلب زيارة مركز بيريز للسلام والابتكار، للتعرف على عمل المركز في تعزيز الابتكار والتعاون الإقليمي والنهوض به، ووضع أسس العمل التعاوني في المستقبل القريب".

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن هذه الزيارة هي "خطوة تالية مهمة في العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، وهي جزء من النهج متعدد الطبقات، الذي يربط أبو ظبي وتل أبيب"، لافتة إلى أن "كلا البلدين يشتركان في اهتمامات مختلفة في النظرة الإقليمية، وكلاهما مركزان للشركات الناشئة والابتكار".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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