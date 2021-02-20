بدء اختبارات التطعيم المدمج بـ"سبوتنيك V" الروسي و"أسترا زينيكا" البريطانية

أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا اليوم السبت عن بدء اختبارات أسلوب جديد يقضي بالتطعيم المدمج للناس باللقاح الروسي ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وذكّر حساب "سبوتنيك V" على "تويتر" بأن شركة "أسترازينيكا" واجهت مشكلة مفادها أن فعالية الجرعة الثانية من لقاحها تصل 55% فقط في حال يقل الفصل الزمني بين تلقي الجرعتين عن ثلاثة أشهر.

1. Immunity created by the first AZ shot prevents the second shot from being effective (overall efficacy of only 55%) unless there is a wait of 3 months — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 20, 2021

وأشار الحساب إلى أن التعاون بين منتجي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" أتاح إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال استخدام اللقاح الروسي بدلا عن الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا".

وتابع الحساب: "استخدام "سبوتنيك V" كجرعة ثانية يلغي الحاجة إلى الانتظار ثلاثة أشهر، وقد انطلقت التجارب السريرية لهذا الأسلوب".

ولفت الحساب إلى أن هذا الأسلوب لم يُستخدم من قبل، داعيا منتجي اللقاحات الأخرى التي تقل فعاليتها عن 90% إلى اختباره، وتابع: "نحن أقوى معا".

وسبق أن أعلن مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية الذي طور لقاح "سبوتنيك V" أنه أبرم اتفاقا مع "أسترازينيكا"، التي طورت لقاحها بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بهدف إنتاج لقاح هجين بينهما.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن اختبارات اللقاح الهجين من المتوقع أن تنطلق في أذربيجان والإمارات، ثم في السعودية.

المصدر: RT