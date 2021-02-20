سوق حيوانات في نيجيريا يثير الرعب من فيروس إفريقي جديد (صور)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا ولقطات مروعة لأسواق الحيوانات في نيجيريا، وسط تحذير من إمكانية تسببها في نشر الأمراض والفيروسات بين البشر في المستقبل.

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وقالت الصحيفة إنه يجري الاحتفاظ بعدد كبير من الحيوانات، بما في ذلك القرود والبنغول والرئيسيات والسلاحف البحرية، في ظروف غير صحية، أماكن ضيقة، ولا يقوم العمال بتعقيم الأسطح والأدوات ولا يرتدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة، بما في ذلك القفازات.

كما أظهرت اللقطات في فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" أيضا تعرض الحيوانات لسوء المعاملة قبل ذبحها، "حيث يتم غلي الحيوانات بما في ذلك البنغول والكلاب وهي على قيد الحياة".

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يشار إلى أن سوق ووهان للمأكولات البحرية في الصين يعتقد أنه كان المتسبب في نشر فيروس كورونا لأول مرة، وحذر الخبراء مرارا وتكرارا من الأمراض الحيوانية المنشأ، ومن احتمال انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى البشر، حسب ما أفادت الصحيفة.

وقالت مؤسسة "WildatLife" إن الأسواق الرطبة في نيجيريا تعمل في التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية ويمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ والتي تشكل تهديدا لصحة الإنسان.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل"