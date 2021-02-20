السويد تحذر فنلندا من ضعف لدى المواجهة مع روسيا

زعم نائب قائد القوات الجوية السويدية، أندرس بيرسون، أن فنلندا تعد نقطة محتملة لـ"غزو" القوات الروسية.

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ورأى المسؤول العسكري السويدي بالعلاقة مع ذلك، أن فنلندا يتعين عليها شراء مقاتلات من الجيل الرابع من طراز "غريبين" من شركة "ساب" السويدية، لأنه في حالة اندلاع حرب مع روسيا، يمكن أن يتراجع "سلاح الجو الفنلندي الأضعف" إلى قواعد في السويد المجاورة، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذه المناورة سيكون أسهل باستخدام طائرات سويدية من طراز "غريبين".

ونقلت صحيفة "ديفينس نيوز" عن نائب قائد القوات الجوية السويدية قوله في هذا الصدد: "سنكون مثل طيران واحد بقيادتين".

وذكرت الصحيفة أن فنلندا تخطط لشراء مقاتلات بقيمة 12 مليار دولار. ومن بين الشركاء المحتملين شركات أمريكية وأوروبية، مثل رافال وسوبر هورنت وبوينغ ولوكهيد مارتين وغريفين وساب.

المصدر: نوفوستي