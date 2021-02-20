زاخاروفا: ننتظر رد فعل لندن على تسريب المعلومات حول إدارتها لوسائل إعلام مختلفة

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تنتظر رد فعل لندن على تسريب وثائق لوزارة خارجيتها مفادها أن الحكومة البريطانية تدير عمل وسائل إعلام مختلفة.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم السبت: "نقرأ وننتظر رد فعل لندن. قد يظهر فجأة أن كل ذلك ليس صحيحا!. لكن يجب عليها(لندن) أن تتحدث بصراحة، إذا تم فعلا إنفاق الملايين من الجنيهات على إجراء حملات إعلامية سرية".

وأوضحت زاخاروفا أنه تسربت إلى شبكة الإنترنت وثائق سرية لوزارة الخارجية البريطانية تدل على أن الحكومة البريطانية "تدعم ماليا عبر الوسطاء وتدير بشكل يدوي عمل وسائل الإعلام المختلفة، كما قامت بإنشاء شبكة لعملاء التأثير في الجزء الناطق باللغة الروسية من شبكات التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "وخاصة ركزت بريطانيا على عمل (الموقعين الإخباريين) "ميدوزا" و"ميديا زونا". وهناك المئات من الوثائق التي تكشف عمل جهاز لندن الدعائي".

المصدر: تاس