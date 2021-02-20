اليابان تحتج بشدة لاقتحام سفن صينية مياهها الإقليمية

قدمت اليابان احتجاجا شديدا للصين متهمة بكين بدخول سفنها في المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر سينكاكو، بحسب وسائل الإعلام الرسمية اليابانبة.

وقدم الاحتجاج تاكيهيرو فوناكوشي، رئيس إدارة آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية إلى سفارة الصين في طوكيو.

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وكانت خدمة الأمن البحري اليابانية قد ذكرت مؤخرا أن اثنتين من السفن الصينية أبحرتا في المنطقة المتاخمة، وهي جزء من المنطقة المائية المتاخمة للمياه الإقليمية في منطقة جزر سينكاكو، ثم دخلت المياه الإقليمية اليابانية، فضلا عن أن السفن الصينية دخلت المياه الإقليمية لليابان هذا العام 8 مرات.

واشتدت حدة التوتر في الخلاف الإقليمي حول جزر سينكاكو غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، بعد أن أعلنت طوكيو في سبتمبر عام 2012 عن شراء هذه الجزر من أصحابها اليابانيين. وشهدت الصين آنذاك تظاهرات واسعة معادية لليابان أسفرت عن أعمال شغب. ومنذ ذلك الوقت تبحر السفن الصينية باستمرار بالقرب من الجزر المتنازع عليها وتدخل بانتظام منطقتها الساحلية.

المصدر: نوفوستي