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فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية ونزوح ألف شخص (فيديو+صور)

أخبار العالم

فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية ونزوح ألف شخص (فيديو+صور)
Reuters
فيضانات في جاكرتا
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أجبرت فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أكثر من ألف شخص على النزوح من منازلهم، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل أيضا.

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وقال القائم بأعمال رئيس وكالة "جاكرتا" لتخفيف آثار الكوارث، سابدو كورنيانتو، في بيان اليوم السبت: إنه تم إجلاء حوالي 1380 شخصا من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها عشرة ملايين شخص، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق، وقال إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وفي ذات السياق، قال حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان، للتلفزيون المحلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن "أحدث البيانات تشير إلى تضرر مئتي حي" في المدينة.

وأضاف أنه تم تجهيز أكثر من عشرين مركزا للإجلاء في مختلف أنحاء المدينة.

وتابع إن "المطر توقف، ولكن المياه من مناطق أخرى لا تزال تؤثر على جاكرتا، نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة، وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم".

يذكر أن إندونيسيا غالبا ما تتعرض لانهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة خلال موسم الأمطار.

فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية ونزوح ألف شخص (فيديو+صور)
Reuters
فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية ونزوح ألف شخص (فيديو+صور)
Reuters
فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية ونزوح ألف شخص (فيديو+صور)
Reuters
فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية ونزوح ألف شخص (فيديو+صور)
Reuters

المصدر: رويترز

 

 

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