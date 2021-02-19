البيت الأبيض: واشنطن لن تدعو روسيا للانضمام إلى مجموعة الدول السبع الكبرى

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إدارة بايدن لن تدعو روسيا للانضمام إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، ما يمثل تراجعا عن مساعي الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الاتجاه.

وفي حديثها مع الصحفيين، اليوم الجمعة، قالت بساكي إن أي دعوة لروسيا للانضمام إلى مجموعة السبع ستتم بالشراكة مع جميع أعضاء المجموعة.

وكان ترامب أفاد خلال فترة رئاسته بأن العمل جار بشكل حثيث بشأن عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، من عدمها، مؤكدا أن عودة موسكو للمجموعة سيكون "أمرا مفيدا".

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إنه يعتبر أي اتصالات مع دول G7 مفيدة، ولم يستبعد استئناف عمل G8.

يذكر أن مشاركة روسيا في المجموعة توقفت في عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا في شهر مارس من العام نفسه، والذي اعتبرته الدول الغربية غير شرعي وأعلنت بسببه فرض عقوبات على روسيا.

المصدر: RT