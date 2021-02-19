وزير الدفاع الأمريكي: لم نتخذ قرارا بشأن سحب قواتنا من أفغانستان

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا حول مستقبل قواتها في أفغانستان، داعيا كل الأطراف الأفغانية للمضي قدما في سبيل تحقيق السلام.

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وقال أوستين، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة: "أدعو جميع الأطراف إلى اختيار الطريق نحو السلام. لا بد من خفض مستوى العنف فورا".

وأشار أوستين إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تتخذ بعد قرارا حول قضية بقاء قوات بلاده في أفغانستان، مبينا: "بغض النظر عن نتائج دراستنا (لاتفاق السلام مع طالبان)، الولايات المتحدة لن تقم بسحب مستعجل أو عشوائي للقوات من أفغانستان".

وسبق أن ذكرت إدارة بايدن أنها تجري دراسة لاتفاق السلام الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حركة "طالبان" في فبراير 2020 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، والذي ينص على سحب القوات الأمريكية البالغ عددها 2500 عنصر من أفغانستان.

المصدر: وكالات